Gli operatori sono rimasti senza lavoro. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato ed i carabinieri

Tre operai del servizio verde pubblico del Comune di Corigliano-Rossano senza lavoro da tempo sono saliti sul tetto della sede della Polizia municipale nel centro storico di Rossano e hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto se non otterranno risposte certe sul futuro occupazionale. I tre fanno parte di un gruppo di 12 operai che fino ad un anno e mezzo fa hanno lavorato per conto di una ditta in appalto che si era aggiudicata la gara nel Comune di Rossano. Scaduti i termini dell'appalto i 12 operai sono rimasti senza lavoro. L'amministrazione comunale di Rossano ha indetto un anno fa la nuova gara alla quale non ha però risposto nessuna ditta.

Diversi gli incontri e i tavoli con le sigle sindacali che, ad oggi, non hanno ancora determinato nulla sul futuro degli operai. I lavoratori intendono rimanere sul tetto fino a quando non saranno date loro risposte concrete su eventuali assunzioni. Sul posto si sono portati i vigili del Fuoco, la Polizia di Stato ed i carabinieri. La protesta, avviata intorno alle 3 di notte, si è conclusa in mattinata. Ansa