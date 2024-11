All'Istituto Scalfaro il comandante regionale col. Rossitto ha illustrato il percorso formativo e professionale offerto dal corpo

L'Esercito entra nelle scuole superiori per far conoscere agli studenti che stanno per ultimare il loro percorso di studi le opportunità lavorative offerte dallo stesso. All'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro di Catanzaro il comandante regionale colonnello Giovanni Rossitto, ha illustrato ai giovani il percorso per entrare nel corpo e le ultime novità. "Spieghiamo agli studenti quali sono i compiti dell'Esercito in Italia e all'estero e illustriamo le opportunità dal punto di vista lavorativo - dichiara Rossitto - le novità riguardano l'arruolamento per volontari in ferma prefissata di un anno. Questo concorso - spiega il comandante - offre la possibilità di entrare nei corpi speciali. Ciò significa che durante l'anno di ferma i militari potranno anche usufruire degli addestramenti che vengono effettuati dai corpi speciali come ad esempio quello di sommozzatore o paracadutista". La giornata è stata anche l'occasione per soffermarsi sui valori che quotidianamente guidano gli uomini dell'Esercito nella difesa della Patria.

Rossella Galati