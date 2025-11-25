«Il Sul aveva denunciato ripetutamente la mancata riammissione al lavoro dei dipendenti dell’ex Consorzio di Bonifica impegnati nei progetti Forest1 e Forest2. Per riprendere i lavori si è scelta la strada più tortuosa e lunga, ossia l’affidamento a Castore di parte importante di quei lavori e l’apertura di una graduatoria per passare alle assunzioni, non tenendo conto della possibilità di utilizzo della clausola sociale che avrebbe reimmesso i dipendenti al lavoro con procedure molto più rapide e immediate».

La denuncia è di Aldo Libri, il segretario generale del Sul Calabria, che conferma come la selezione è andata avanti fino alle visite mediche. «Siamo, quindi, in presenza di una graduatoria ufficiale alla quale non manca più niente per divenire la fonte delle assunzioni dovute e necessarie. Non riusciamo a comprendere perché non si stia procedendo alle assunzioni e all’inizio dei lavori, perché si faccia passare colpevolmente altro tempo quando i primi contingenti potrebbero essere dislocati nei cantieri da gestire».

Qual è il problema? – si domanda Libri - «anche se non abbiamo condiviso la procedura effettuata, tuttavia riconosciamo che siamo in presenza di procedure legittime e, proprio per questo, non riusciamo a comprendere queste lungaggini esasperanti e inutili».

Da qui l’invito a Castore a rispettare la procedura che essa stessa si è data e passare alle assunzioni con immediatezza o «a fornire spiegazioni sufficienti e motivate a questo inaccettabile lassismo che nuoce fortemente ai dipendenti in attesa».