Economia e lavoro

Peperoncino, presto l'Indicazione geografica protetta

Novità importanti per un simbolo della Calabria nel mondo: il peperoncino. Si è infatti tenuta una importante assemblea a San Marco Argentano: produttori ed esperti si sono confrontati con gli emissari del Ministero dell'Agricoltura per la ratifica del disciplinare in vista dell'attribuzione del marchio Igp