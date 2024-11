Il settore edilizio e delle costruzioni si regge in buona parte grazie alle committenze pubbliche, ma quando gli enti chiudono i rubinetti per mancanza di liquidità, le aziende entrano in crisi ed il sistema si inceppa, rischiando di mandare gambe all’aria il già fragile tessuto imprenditoriale e di lasciare a casa decine di lavoratori.

Il caso della Provincia di Cosenza

In queste ore il presidente di Ance Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, ha denunciato la mole di crediti vantati da numerose aziende locali per lavori pubblici eseguiti per conto della Provincia. Non si tratta di bruscolini ma di somme pari a circa 15 milioni di euro. «Una situazione drammatica – afferma Perciaccante - Queste aziende sono costrette a forti tensioni espositive nei confronti del sistema bancario con conseguenze facilmente immaginabili. Eppure hanno regolarmente realizzato opere fondamentali per la collettività e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Molte imprese si vedranno costrette ad effettuare tagli occupazionali significativi, stimati al momento in circa 500 unità lavorative, con un concreto rischio di un fermo totale delle attività».

Mancati trasferimenti dal governo centrale

L’incaglio scaturisce dai ritardi con cui il governo centrale, sta provvedendo ad erogare le somme del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato alle province. Per Cosenza la cifra contenuta nel decreto dello scorso 10 agosto, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è pari a 14.503.584,80. Esaurita la fase dello stanziamento, bisognerà adesso attendere i tempi necessari a rendere le risorse disponibili. Nei prossimi giorni Perciaccante, che ha posto all’attenzione delle istituzioni anche la drastica contrazione del numero delle gare pubbliche e degli importi posti a base d’asta, incontrerà il presidente della Provincia Franco Iacucci, per trovare una soluzione al problema.