«La Regione Calabria punta sulle nuove generazioni per assicurare un futuro al comparto della pesca. Con una dotazione finanziaria di 400 mila euro, è stato pubblicato il nuovo bando del Programma Nazionale Feampa 2021-2027, finalizzato a sostenere l'insediamento di giovani pescatori e la nascita di nuove imprese nel settore ittico, favorendo il ricambio generazionale e la competitività delle marinerie calabresi».

A darne notizia è l'assessore regionale all'Agricoltura e alla Pesca, Gianluca Gallo.

L'intervento è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono avviare, per la prima volta, un'attività imprenditoriale nel settore della pesca o dell'acquacoltura, sia in forma individuale sia associata. Per ogni progetto ammesso è previsto un premio di 20 mila euro, con un contributo pubblico pari al 100%, destinato a sostenere le spese di avvio dell'impresa.

«Il futuro della pesca calabrese – afferma Gallo – passa inevitabilmente dai giovani. Con questo bando vogliamo creare le condizioni affinché nuove energie possano entrare in un comparto che rappresenta un patrimonio economico, produttivo e culturale della nostra regione. Sostenere il ricambio generazionale significa contrastare l'abbandono dell'attività, favorire la nascita di nuove imprese, incentivare l'innovazione e rendere sempre più competitivo un settore che può continuare a generare occupazione e sviluppo lungo le coste calabresi».

L'assessore sottolinea inoltre che il bando prevede la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria qualora vi siano progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse.

Le domande potranno essere presentate entro il 28 settembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica della Regione Calabria.