Lo smart working si consolida nelle grandi imprese e nella Pubblica amministrazione, mentre registra una flessione nelle pmi.

In Italia oggi si contano 3,56 milioni di lavoratori da remoto, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2025 (-0,3%).

L’ultimo focus dell’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano delinea il quadro della situazione attuale.

Oltre il 70% dei lavoratori agili è concentrato nelle grandi aziende. Sono 2,01 milioni, il 3,6% in più rispetto al 2024. Il 94% delle grandi organizzazioni private ha progetti attivi: il 14% ha persino ampliato platea o giornate, a fronte di un solo 8% che le ha ridotte, con una spinta concentrata nei settori finanziario e dei servizi.

I numeri dei lavoratori agili

Nella Pubblica amministrazione gli smart worker sono 590 mila (+6,3%), con iniziative presenti nel 69% degli enti. La copertura è pressoché totale nelle amministrazioni centrali, Regioni, università ed enti di ricerca. Negli enti locali i numeri sono ridottissimi. Qui, anche per questioni di organici ridotti all’osso, si preferisce avere tutto il personale a disposizione in ufficio.

Nelle pmi e nelle microimprese si assiste, invece, a una netta contrazione. I lavoratori agili scendono a 455mila (-5,2%), con un crollo del -15,1% nelle microimprese. Le iniziative scendono al 56% nelle medie e ad appena il 27% nelle piccole imprese (-16%). A rinunciare sono principalmente le realtà che avevano introdotto la modalità remota senza una reale ristrutturazione organizzativa. Parliamo di imprese fino a 10 dipendenti che necessitano di avere tutto il personale impegnato sul campo.

Nuove formule e trasformazione degli spazi

Il modello ibrido non è più una semplice alternanza casa-ufficio, ma sta evolvendo verso formule più articolate.

Circa un terzo delle grandi imprese consente di accorpare le giornate lavorative da remoto per operare da altre località sul territorio italiano (opportunità usata dal 15% dei lavoratori abilitati). Inoltre, una grande azienda su dieci sta sperimentando la settimana lavorativa corta, riorganizzando processi e accordi individuali.

Il 75% dei lavoratori segnala criticità negli edifici aziendali per carenza di spazi dedicati alla socializzazione o alla concentrazione. Per rispondere a queste esigenze, il 60% delle grandi imprese autorizza la prestazione presso sedi aziendali secondarie e il 36% incentiva l'uso di spazi di coworking.

Quanto costa lavorare da casa

Uno degli aspetti più considerato da chi sceglie il lavoro agile è la possibilità di risparmiare tempo e costi per raggiungere il luogo di lavoro. Se da una parte si risparmia, dall’altra si caricano sui budget familiari le spese di permanenza in casa.

Lavorare da remoto per due giorni alla settimana consente un risparmio stimato di circa 450 euro all'anno di carburante per chi usa mezzi privati, a cui si aggiunge il valore del tempo risparmiato nel tragitto casa-lavoro.

Altroconsumo rileva che operare da casa per 5 giorni alla settimana comporta un aumento dei consumi domestici compreso tra 460 e 485 euro all'anno.

Sicurezza sul lavoro, nuove norme per i datori di lavoro

Dal 7 aprile, i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare un'informativa scritta sui rischi legati all'attività da remoto sia ai dipendenti coinvolti sia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sebbene l'obbligo informativo fosse già stabilito dall'art. 22 della legge 81/2017, è stata la recente legge n. 34/2026 (legge annuale PMI, approvata l'11 marzo) a trasformarlo, tramite l'articolo 11, in una prescrizione sanzionabile anche sul piano penale e amministrativo. Viene così ribadito il principio cardine secondo cui il cambio di sede non affievolisce in alcun modo le tutele, i diritti e i doveri previsti dal rapporto di lavoro subordinato.

Smart working e scelta dell’azienda

La flessibilità lavorativa si conferma una leva decisiva di attrazione aziendale. Il 42% dei lavoratori analizza la presenza dello smart working prima di accettare un'offerta di lavoro, percentuale che sale al 78% tra chi lavora già a distanza. L'Osservatorio del Politecnico di Milano avverte che l'arretramento delle pmi rischia di sbarrare loro la strada nell'ingaggiare e trattenere personale qualificato e giovani talenti. In Italia esistono 6,5 milioni di lavoratori che potrebbero svolgere la propria mansione da remoto con pari efficacia, ma solo poco più della metà vi ha attualmente accesso. L'81% dei lavoratori richiede inoltre una maggiore flessibilità d'orario, anche in vista dell'allungamento della vita professionale.