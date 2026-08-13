Il nuovo regolamento sugli imballaggi coinvolge supermercati, bar, ristoranti e strutture ricettive. Ketchup, maionese, olio e altri prodotti non potranno più essere serviti nelle tradizionali confezioni monouso, mentre negli hotel si punta sui dispenser ricaricabili

Addio agli involucri monouso. Meno plastica nelle case e sulle tavole degli europei. Da oggi entra ufficialmente in piena applicazione il Regolamento europeo sulle confezioni alimentari (Packaging and packaging waste regulation). La norma introduce obblighi diretti e stringenti per Stati e aziende, con l’obiettivo ambizioso di ridisegnare l’intero ciclo di vita degli imballaggi, ridurre drasticamente la produzione di rifiuti e potenziare la riciclabilità su scala continentale. L’Unione europea compie un passo decisivo verso l’economia circolare, cercando di armonizzare un panorama normativo finora frammentato tra le diverse nazioni.

Ma cosa cambia concretamente per i produttori, per i ristoratori e per il consumatore che oggi si reca al supermercato?

Il percorso tracciato dal Ppwr non è un evento isolato, ma una strategia progressiva approvata alla fine del 2024 da Parlamento e Consiglio europeo.

Sebbene molte norme diventino operative da oggi, il testo stabilisce scadenze cruciali che culmineranno il 1° gennaio 2030, data in cui scatterà il divieto totale per la produzione e commercializzazione di diverse tipologie di imballaggi monouso.

Tra i prodotti destinati a sparire dagli scaffali entro il 2030 figurano i flaconi di shampoo, le confezioni da sei bottiglie d’acqua e, dato di particolare rilevanza per la spesa quotidiana, gli imballaggi per frutta e verdura non trasformata sotto 1,5 kg. Questo significa che la plastica che oggi avvolge piccoli quantitativi di ortofrutta è destinata all'estinzione commerciale.

Horeca e grande distribuzione

I settori maggiormente impattati da questa stretta normativa sono la grande distribuzione organizzata, l’hotellerie e la ristorazione. Secondo le indicazioni del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla), nei prossimi quattro anni assisteremo a una progressiva uscita dal mercato di confezioni singole per detergenti, cosmetici e salse.

Le novità al bar e al ristorante

Per chi frequenta bar e ristoranti, il cambiamento sarà visibile sul tavolo stesso. Il Regolamento mira a eliminare le classiche bustine monodose di plastica. Ketchup, maionese, olio, aceto, sale, zucchero e panna non potranno più essere serviti in piccoli formati monouso. Al loro posto, i locali dovranno adottare soluzioni sostenibili e riutilizzabili, come oliere, saliere, dispenser o piccoli contenitori lavabili.

Lo stesso vale per le mense, i servizi di catering e gli autogrill: vaschette, vassoi e scatoline in plastica "usa e getta" non saranno più ammessi per il consumo sul posto.

L’industria dell’ospitalità

Anche gli hotel dovranno rivedere i propri standard di cortesia. Entro quattro anni, i celebri mini-flaconi di shampoo, docciaschiuma e creme, insieme a cotton fioc e cuffie da bagno monouso, dovranno sparire. La soluzione suggerita è il passaggio a dispenser ricaricabili installati stabilmente nelle strutture, riducendo così tonnellate di scarti plastici superflui.

Sicurezza alimentare: la lotta ai Pfas e ai metalli pesanti

Una delle novità più rilevanti, operativa con effetto immediato da oggi, riguarda la tutela della salute dei consumatori. Il Regolamento impone limiti rigorosissimi alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), le cosiddette "sostanze chimiche eterne", negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

È vietata l’immissione sul mercato di packaging che contengano Pfas in concentrazioni pari o superiori a 25 parti per miliardo. Parallelamente, sono state introdotte soglie molto più severe per l'impiego di metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio. Questa misura risponde alla necessità di rendere il materiale da imballaggio non solo riciclabile, ma intrinsecamente sicuro per l'ambiente e l'uomo.

Imbottigliamento e riutilizzo: le nuove regole per le bevande

Il Ppwr non si occupa solo di divieti, ma fissa quote di riutilizzo. Dal 2030, i distributori finali di bevande (alcoliche e analcoliche) dovranno garantire una quota minima di riutilizzo del 10%.

Esistono tuttavia delle deroghe intelligenti: i prodotti altamente deperibili come il latte e i suoi derivati (o sostituti vegetali) sono esentati da questo obbligo. Per il settore vitivinicolo, invece, si attende entro febbraio 2027 un quadro normativo unico pubblicato dalla Commissione europea.

Sanzioni e armonizzazione del Mercato unico

Per garantire l'efficacia del Regolamento, l'Europa non si affida solo alla buona volontà. A partire da febbraio 2027, entreranno in vigore le sanzioni per le imprese che non rispetteranno i principi di riciclabilità. Gli Stati membri avranno il compito di definire ammende che siano "effettive, proporzionate e dissuasive".

Uno degli obiettivi chiave espressi dalla commissaria Ue per l’Ambiente, Jessika Roswall, è l'armonizzazione. Le norme comuni sostituiranno le frammentate legislazioni nazionali, facilitando le attività transfrontaliere e riducendo l'incertezza per gli operatori economici. Verranno introdotte marcature e informazioni obbligatorie sugli imballaggi per permettere l’identificazione immediata di fabbricanti e importatori, migliorando la trasparenza della filiera.

L'impatto ambientale e sociale

I numeri alla base di questa riforma sono impressionanti: in media, ogni cittadino europeo produce ogni giorno mezzo chilo di rifiuti da imballaggio. Capsule del caffè, involucri di alluminio, scatole per acquisti online e bicchieri da asporto compongono una montagna di scarti che l'Ue non può più permettersi. Inoltre, ridurre l'uso di plastica significa diminuire la dipendenza dai combustibili fossili importati, dato che quasi tutta la plastica vergine deriva da fonti fossili. Il Ppwr è, nelle parole di Roswall, "un investimento nel futuro dell'Europa". Sebbene comporti costi di adeguamento per le imprese, il passaggio a un'economia circolare è considerato un passo essenziale per la resilienza del Vecchio continente.

Il caso italiano: eccellenza nel riciclo e sfide ancora aperte

In questo scenario europeo, l'Italia si presenta in una posizione di forza, sfatando il mito del "fanalino di coda". I dati del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) indicano che il nostro Paese ha già raggiunto il 77,3% di riciclo complessivo, superando di 7 punti percentuali il target fissato dall'Unione europea per il 2030. Se si considera anche il recupero energetico, l'86% degli imballaggi italiani evita la discarica.

I numeri dicono che si è raggiunto un tasso di riciclo record per carta e cartone (92,6%). Acciaio e vetro hanno raggiunto l'82% mentre il legno e l’alluminio sono vicini al 69%. L’Italia viaggia in ritardo proprio sul fronte del riciclo della plastica, oggi solo al 50,5%. L'obiettivo Ue per il 2030 è il 55%. Il ruolo dei consorzi come Conai è stato fondamentale, specialmente in un anno caratterizzato da fluttuazioni negative nei mercati delle materie prime seconde. Il Consorzio ha trasferito circa 900 milioni di euro agli enti locali per sostenere la raccolta differenziata, vedendo crescere dell'11% i rifiuti conferiti dai Comuni.