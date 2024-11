Lo schema approvato dalla giunta regionale che ha anche trasferito al Comune di Reggio alcuni terreni di proprietà per completare la costruzione del nuovo palazzo di Giustizia

Dalla giunta via libera allo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e il comando regionale della Guardia di Finanza, relativo ai rapporti di collaborazione per il contrasto alle frodi nell'utilizzo delle risorse pubbliche connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo riferisce una nota stampa dell’ente.

Il palazzo di giustizia di Reggio

L’esecutivo, su proposta della vicepresidente, Giusi Princi, ha, poi, approvato la delibera relativa all’autorizzazione per il trasferimento gratuito al Comune di Reggio Calabria dei terreni di proprietà della Regione per consentire il completamento della costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, in riferimento al protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e il Comune stipulato nel mese di gennaio 2022.

Forestazione 2023

Con delibera dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, è stato definito il Programma regionale di Forestazione 2023 con una dotazione finanziaria di 66 milioni di euro. Su indicazione dell’assessore alla Programmazione unitaria e all’Ambiente, Marcello Minenna, è stato, infine, istituito il Comitato di sorveglianza 2021-2027 in seguito alla presa d’atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma regionale Calabria Fesr Fse 2021-2027.