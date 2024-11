Si rimette in moto ufficialmente, con la prima riunione del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, la complessa macchina che gestirà le fasi della progettazione e della costruzione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Ieri a presiedere la riunione Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini con accanto il presidente del Cda, Giuseppe Recchi, e l’amministratore delegato, Pietro Ciucci. Presenti anche gli altri componenti del Cda, la docente universitaria siciliana Ida Nicotra e il calabrese Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega, designati rispettivamente dalle Regioni Sicilia e Calabria, azioniste della Società ed Eleonora Mariani, figura “tecnica” nominata in quota Anas-Ferrovie.

Il Cda della della società Stretto di Messina Spa ha deliberato l'assetto dei poteri riconoscendo al Presidente l'incarico di mantenere i rapporti con autorità, enti e organismi istituzionali, d'intesa e in coordinamento con l'amministratore delegato. Proprio a Pietro Ciucci, sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle deleghe assegnate al Presidente, delle materie riservate al Cda e quelle non delegabili a norma di legge.

Quindi, spazio al cronoprogramma. Entro il 30 giugno si procederà infatti alla nomina del nuovo Comitato scientifico, che avrà una funzione di supporto e di vigilanza sulle varie fasi della road map programmata. Entro il 31 luglio verrà riattivato il contratto con il Consorzio Eurolink.

Entro il 30 settembre sarà invece consegnata la relazione di aggiornamento del progetto definitivo che dovrà essere approvata, entro la fine dell’anno dal Comitato scientifico.

La tappa successiva è fissata a giugno 2024, quando dovrà essere consegnato il progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni occorrenti, mentre la cantierizzazione della mega opera è prevista, come annunciato più volte, entro il 31 luglio 2024.

Ma ieri, a Roma, c’era anche la commissaria europea per i Trasporti e le Infrastrutture, Adina Ioana Valean, che fa sapere Salvini sui suoi canali social, ha espresso parole di grande apertura e interessamento a proposito del Ponte sullo Stretto.