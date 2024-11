Il ministro delle Infrastrutture: “Al termine delle analisi, daremo una discussione pubblica”

Sulla fattibilità del Ponte sullo Stretto, "noi abbiamo sempre detto che avremmo studiato il corridoio Napoli-Palermo che oggi è un corridoio europeo non completato. Quindi dentro questo lavoro che stiamo facendo ci sta anche l'analisi di fattibilità dello Stretto". Lo ha affermato, a margine del Forum Conftrasporto di Cernobbio, il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, che ha aggiunto: "quando avremo finito di fare le analisi, come abbiamo fatto anche per la Torino-Lione, daremo alla discussione pubblica le soluzioni alternative e possibili fra cui certamente c’è anche quella del Ponte". (AGI)