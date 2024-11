Il Ministro di Trasporti e delle Infrastrutture ha dichiarato che, al momento, il governo non ha predisposto alcuna risorsa per il Ponte sullo Stretto.

“Non ci sono nuove risorse per il Ponte” . Lo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Maurizio Lupi. “Il governo non ha messo risorse aggiuntive sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, nè lo ha inserito tra le opere strategiche da realizzare, ha continuato il ministro , rispondendo all’informativa urgente sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto alla Camera, la realizzazione non è una delle priorità strategiche”.



“La domanda che dovremmo porci, ma che non è attuale, è: l’Italia può permettersi di non collegare, con 3 km di distanza, Reggio Calabria con la Sicilia? Questa è una riflessione che appartiene alla discussione e non alle scelte del governo, anche se personalmente ritengo di sì, ha aggiunto Lupi, ma so che oggi le priorità sono altre”. Il ministro ha spiegato che “oggi la priorità non è quella di realizzare il ponte sullo Stretto, ma di completare la realizzazione del resto delle dotazioni infrastrutturali, a partire da un’asse ferroviario per la Sicilia. Stiamo poi collegando il Sud con il Nord con l’alta velocità”.