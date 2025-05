Anche in Sicilia ministro ha assicurato rigidi controlli: «Abbiamo l'interesse che questa opera unica al mondo non soffra di infiltrazioni, sono orgoglioso di poter unire la Sicilia all'Italia al resto d'Europa»

«L'apertura dei cantieri del Ponte è prevista in estate. Credo nei siciliani, nei giovani negli imprenditori, negli ingegneri che fanno miracoli nel mondo». Lo ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini in prefettura a Messina.

«Capisco i dubbi - prosegue Salvini - gli scetticismi di chi da un secolo si sente dire ci siamo. Ora manca un ultimo passaggio: l'approvazione del Cipess del progetto definitivo e poi ci sarà il lavoro. L'incontro che ho fatto stamattina con le istituzioni che indagano è stato fatto per prevenire qualsiasi infiltrazione mafiosa, perché ogni euro dei cittadini deve finire nelle tasche dei lavoratori e delle imprese sane e poi le categorie produttive, università, i sindacati, le associazioni, gli artigiani si sono detti entusiasti, e concordi pronti a partire, perché Messina si sta svuotando di migliaia di persone ogni anno e quindi vogliamo fare l'esatto contrario. Vogliamo riportare a Messina giovani laureati, imprenditori, artigiani, agricoltori, lavoratori. Sarà un'opera importante, non mancheranno le difficoltà, ma da ministro sono orgoglioso di poter unire la Sicilia all'Italia al resto d'Europa» – ha concluso il ministro.

«Stiamo lavorando tutti con la stessa maglia della stessa squadra e con lo stesso obiettivo per avere il massimo dei controlli antimafia anche superando in senso restrittivo e severo l'attuale codice antimafia, abbassando le soglie verificando anche col badge di cantiere chi entra, i subappalti, il movimento terra, i rifiuti, i trasporti, le mense, i servizi, insomma, ognuno nel suo ambito abbiamo l'interesse che questa opera unica al mondo non soffra di infiltrazioni» – ha detto ancora Salvini.

«Certo, oggi - continua - fra Sicilia e Calabria abbiamo cantieri finanziati aperti per 40 miliardi quindi c'è uno sforzo del mio ministero e del governo che non ha precedenti. Quindi se a questi 40 miliardi aggiungiamo non solo il Ponte ma la metropolitana di Messina di Reggio vuol dire scuole, palestre, marine vuol dire cambiare completamente l'aspetto della città è chiaro che quando apri un cantiere dei disagi ci sono e bisogna accompagnarli».