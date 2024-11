«In Calabria servono infrastrutture e investimenti pubblici certi, politiche industriali, politiche del lavoro serie. Bisogna far partire i concorsi e assumere subito nella pubblica amministrazione, negli enti locali, nell'istruzione, nella cultura, nella sanità. Serve un grande piano per il Lavoro nel settore pubblico e privato, stabilizzare il precariato, combattere le disuguaglianze, il lavoro povero». Lo afferma, in un post su facebook, il segretario generale della Cgil calabrese, Angelo Sposato.

«Serve - prosegue Sposato - sostenere l'economia reale, il turismo, l'agricoltura, il commercio, la ristorazione. Questo del Ponte sullo Stretto, ogni volta da 50 anni, è l'alibi reiterato, per deviare l'attenzione e gli interventi su tali questioni. Per non giocare la partita vera si butta come sempre la palla in tribuna e intanto passano altri cinque anni a prendere in giro le persone. Siamo seri, per favore».