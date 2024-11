«Il ponte è una delle occasioni, è un tema di lunghissimo dibattito che racconta di un'Italia nella quale le cose si pensano, ma non si sanno fare». Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia a Messina per sostenere il candidato a sindaco del centrodestra Maurizio Croce.

«Questa era una civiltà che duemila anni fa costruiva in dieci giorni ponti che ancora stanno in piedi - aggiunge - è incredibile come a un certo punto non siamo stati all'altezza della nostra storia». C'è anche il tema generale delle infrastrutture: «Questa è una regione dove l'amministrazione regionale ha fatto un ottimo lavoro, oggi il tempo di permanenza medio di un turista è più alto di prima del Covid, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, ma oggi i turisti vogliono viaggiare in modo veloce e comodo lo si può fare, per esempio, sbloccando il porto di Trapani e fare una serie di cose che consentono al turista di avvicinarsi più facilmente».