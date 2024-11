Il presidente del Consiglio è intervenuto nell’ambito delle celebrazione sui 110 anni del gruppo “Salini-Impregilo". Annunciata la conclusione dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria il prossimo 22 dicembre

Il Ponte sullo Stretto di Messina può creare "centomila posti di lavoro". Lo ha detto il presidente del consiglio Matteo Renzi nel corso dell'assemblea che celebra i 110 anni del gruppo “Salini-Impregilo". Renzi ha indicato l'infrastruttura come parte del completamento della "Napoli-Palermo". "Se siete nella condizione di sbloccare le carte e di sistemare quello che è fermo da 10 ani - ha detto rivolgendosi a Pietro Salini, numero uno del Gruppo - noi ci siamo".

Qui, il premier ha annunciato che la Salerno-Reggio Calabria sarà percorribile senza alcun cantiere, il prossimo 22 dicembre: "La mia è una sfida in positivo - ha aggiunto -. Rispetto chi dice che l'Italia è finita, ma penso che il compito di chi fa politica sia di indicare una direzione".

"Quello che chiedo a voi è che, finita la parte delle riforme, si possa tornare a progettare il futuro", ha aggiunto Renzi. "Bisogna sbloccare i cantieri e serve la banda larga perché la rete di domani non sarà una diga in Italia né l'autostrada del Sole, ma la banda larga, la gigabyte society, la velocità". "Bisogna poi continuare le grandi opere - ha scandito - dalla Bari-Lecce alla Napoli-Palermo, con il Ponte sullo Stretto, in un'operazione che sia utile, crei posti di lavoro e ci metta nelle condizioni di togliere l'isolamento della Calabria e avere la Sicilia più vicina". "Noi siamo pronti", ha detto citando anche la Variante di Valico ed il Terzo valico tra Liguria e Piemonte.