«Unire la Sicilia al Sud, il Sud all'Italia e l'Italia in Europa e' la strada giusta per il rilancio del nostro Paese. Non si puo' parlare di unire la Sicilia al resto d'Italia trascurando l'unica vera infrastruttura che puo' consentire questo: il ponte sullo Stretto». Lo ha detto il senatore di Forza Italia Marco Siclari durante l'incontro con Fondazione delle Strade e delle Reti, alla presenza di Pietro Lunardi (gia' Ministro della Infrastrutture), il Ministro Toninelli ed esperti in maniera, rappresentando l'importanza delle grandi opere.

«Ho ribadito come senza grandi opere, senza alta velocità e senza completare il corridoio Berlino/Palermo - ha aggiunto - non verrà mai completata L'Unita' di Italia. Completate il corridoio Berlino - Palermo (legge obiettivo 2001 del Governo Berlusconi). Noi abbiamo costruito L'Unita' di Italo, loro vogliono interrompere il collegamento veloce Italia -Europa (tav Brennero) e uccidere il Sud che sara' ulteriormente isolato senza il ponte sullo Stretto. Il Meridione merita attenzione ma se non si comprendono le vere esigenze di queste regioni, fino ad oggi tagliate fuori da ogni piano di sviluppo, non si puo' pensare di parlare di unità» ha concluso il senatore Siclari.