Intervento del consigliere regionale vibonese in vista dell’evento di presentazione del Piano operativo regionale che si terrà questo pomeriggio alla cittadella di Germaneto

“Il futuro è un lavoro quotidiano: non solo uno slogan, una frase d'impatto scelta ad hoc per il lancio del Por Calabria 2014/2020, ma una vera e propria promessa di impegno che il presidente Oliverio rivolge a tutti i cittadini calabresi che attendono il rilancio della propria regione sotto molteplici punti di vista".



È quanto afferma il consigliere regionale Vincenzo Pasqua in vista dell'evento che si terrà questo pomeriggio presso la cittadella regionale di Catanzaro in occasione della presentazione del Piano operativo regionale della Calabria.



Si tratta di "un impegno che, come chiarito dal presidente, consentirà alla Calabria di compiere quel salto di qualità necessario al fine di raccogliere e superare le sfide che la attendono nell'attuazione del nuovo Programma operativo, a maggior ragione alla luce dell'approccio strategico proposto dalla Commissione Europea mediante l'adozione del Quadro strategico comune e che richiede, quale condizione essenziale ex ante, il potenziamento di tutta la macchina amministrativa, che non dovrà più risentire delle strozzature e dei rallentamenti che negli anni hanno comportato la perdita di molteplici chance ed opportunità".



Pasqua conclude: "L'importanza dell'obiettivo ultimo da conseguire, e che coincide con il futuro stesso della Calabria, è tale che certamente farà sì che l'impegno sia corale e possa accomunare tutti i cittadini calabresi, cosicché il futuro della nostra terra non rappresenti più una scommessa dall'esito incerto, ma un sicuro investimento".