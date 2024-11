Un portavoce dell'esecutivo ha rassicurato dopo le preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria e da diversi eurodeputati per i possibili effetti del sistema per lo scambio di emissioni inquinanti

La direttiva sull'Ets (il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) emendata contiene misure specifiche per evitare che le navi porta-container preferiscano i porti extra Ue a quelli dell'Ue e comunque, nel caso dovessero sorgere problemi, la Commissione agirà «rapidamente» per proporre altre misure. Lo riferisce all'Adnkronos un portavoce dell'esecutivo Ue, dopo le preoccupazioni espresse da associazioni di categoria come Assoporti e da diversi eurodeputati per i possibili effetti dell'inclusione dei porti europei nell'ambito di applicazione del sistema europeo per lo scambio di emissioni inquinanti, in particolare per quanto riguarda gli scali come Gioia Tauro.

Per quanto riguarda il rischio di delocalizzazione delle attività di trasbordo in seguito all'estensione dell'Ets al trasporto marittimo, «questo argomento - dice il portavoce - è stato attentamente esaminato nei lavori preparatori della Commissione per la proposta legislativa e discusso approfonditamente con i colegislatori durante il processo di codecisione».

A seguito dei negoziati legislativi, sottolinea, è stata inclusa nell'Ets una «misura anti-evasione specifica, per affrontare il rischio di delocalizzazione delle attività di trasbordo dai porti di trasbordo di container dell'Ue ai porti limitrofi extra-Ue».

La Commissione, aggiunge il portavoce, «sta attualmente lavorando a un atto di esecuzione, previsto per la fine dell'anno, per determinare i porti limitrofi extra-Ue dove il rischio di evasione è più elevato».

È stata tenuta una consultazione, «il cui feedback è ora al vaglio della Commissione, per essere preso in considerazione in vista dell'atto finale. Oltre a questa misura, la Commissione ha l'obbligo di monitorare da vicino le tendenze del mercato e l'efficacia della misura antievasione già concordata». «Se necessario», l'esecutivo comunitario «reagirà rapidamente per proporre misure complementari».