L’Ima sarà erogata per ciascun iscritto all'elenco detenuto dall'Agenzia portuale. La riunione è stata convocata dal Ministero del Lavoro

Si è tenuta a Roma una riunione convocata dal Ministero del Lavoro, avente ad oggetto le concrete modalità di erogazione dell’indennità di mancato avviamento (Ima) ai lavoratori licenziati dal terminalista Mct e facenti parte delle liste formate dalla Gioia Tauro Port Agency srl. Alla riunione hanno partecipato dirigenti dell'Inps, il commissario straordinario Andrea Agostinelli e il capo ufficio legale Giovanna Chila' dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, e le dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competenti alla vigilanza nelle Autorità portuali, che con provvedimento in data 5 settembre scorso avevano convalidato quanto formato e certificato dall'Agenzia portuale.

La riunione ha sortito l'effetto di chiarire - una volta per tutte - talune perplessità sollevate dall'Inps, circa le modalità di pagamento dell'Ima, chiarendo che tale indennità sarà erogata per ciascun iscritto all'elenco detenuto dall'Agenzia portuale", si legge in una nota stampa. "Nei prossimi giorni, Inps e Ministero del Lavoro - conclude la nota - avvieranno le procedure funzionali alla erogazione della prima indennità, non residuando in capo all'Agenzia e all’Autorità portuale alcun altra incombenza". (AGI)