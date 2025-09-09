Tutti gli articoli di Economia e lavoro

Il porto di Gioia Tauro «continua a crescere e a investire, smentendo chi lo descrive come 'snobbato'. Nel 2024 lo scalo ha raggiunto il suo record assoluto movimentando quasi 4 milioni di Teu, con un +11% rispetto al 2023 (già massimo storico dopo il 2008), confermandosi così il principale hub italiano del Mediterraneo».

Il Mit - spiega una nota «ha stanziato risorse decisive per circa 140 milioni di euro, destinate all'elettrificazione delle banchine, al consolidamento delle infrastrutture e a un piano triennale che punta su intermodalità, digitalizzazione e sostenibilità. Alle chiacchiere rispondiamo con i fatti: Gioia Tauro è un porto che cresce, nonostante i profeti di sventura».