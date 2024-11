Rilanciare il porto di Gioia Tauro. E' la "missione" del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ribadita dal ministro Danilo Toninelli, che torna a rassicurare i lavoratori dello scalo, che ieri hanno protestato contro gli annunciati licenziamenti. Proprio su Twitter il ministro commenta: «Il porto di Gioia Tauro è una infrastruttura fondamentale per la Calabria e per tutto il Paese. Le ansie dei lavoratori sono giustificate. Il mio ministero ha come missione fondamentale il suo rilancio e farà di tutto affinché il concessionario mantenga gli impegni presi».