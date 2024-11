Sono scesi nuovamente in piazza questa mattina i precari della sanità per una manifestazione organizzata dall Usb. Il sindacato ha chiesto la predisposizione di un piano di stabilizzazione di tutto il personale assunto durante l'emergenza covid con forme di lavoro precario 2 punti sono circa 1500 in tutta la Calabria.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i circa 50 dipendenti dell'asp di Catanzaro a cui il 31 dicembre scadrà il contratto di lavoro