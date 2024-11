Il governatore e l’assessore al Lavoro rassicurano gli Lsu-Lpu. Ieri sono stati sbloccati i fondi regionali, come richiesto dal Viminale.

“Il processo di stabilizzazione per gli Lsu-Lpu non ha subito alcun impedimento – si legge nella nota congiunta di Oliverio e Guccione – gli impegni assunti per la contrattualizzazione da avviare nell’anno in corso per le circa 4.800 unità lavorative sono stati regolarmente rispettati. In particolare, si precisa che i 38 milioni che la Regione doveva mettere a disposizione dei Comuni per garantire la contrattualizzazione, sono stati regolarmente impegnati con decreto n. 413/2015. Tali risorse, in aggiunta ai cinquanta milioni già assegnati dal Ministero del Lavoro, verranno trasferite ai Comuni che hanno regolarmente comunicato il loro fabbisogno finanziario e che hanno proceduto alla stipula dei richiesti contratti a tempo determinato per ventisei ore settimanali. La copertura finanziaria necessaria verrà trasferita agli Enti pubblici, così come già comunicato dal Presidente Oliverio, in un’unica soluzione anche per rassicurare tutti quei lavoratori LSU-LPU contrattualizzati dai Comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario a cui, in questi giorni, il Ministero dell’Interno aveva chiesto certezze sull’ intera copertura finanziaria”.



“Il Presidente Oliverio e l’Assessore Guccione hanno dato immediatamente mandato ai propri uffici di disporre i Decreti di trasferimento delle risorse agli Enti locali per assicurare le mensilità restanti non coperti dalle agevolazioni ministeriali per i comuni ammessi alla graduatoria di cui alla L. 147/2013( Legge di Stabilità) – si legge ancora nella nota - e, allo stesso tempo, l’intero anno per tutti quei lavoratori LSU/LPU ( circa 800 unità) per i quali i Comuni non hanno prodotto richiesta di agevolazioni o l’hanno richiesta per un numero inferiore rispetto a quelli utilizzati o che è stata valutata fuori termine dal Ministero del Lavoro”.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00