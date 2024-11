Dopo la bocciatura al Senato dell’emendamento che avrebbe potuto portare ad una stabilizzazione dei precari calabresi, l’Usb lancia proteste e blocco dei servizi per lunedì, giorno in cui il provvedimento tornerà nelle mani del governo

Bloccare tutte le attività, fare presidi in tutta la regione, fare, insomma, arrivare la voce dei calabresi a Roma. L’Usb, unione sindacale base, dopo la bocciatura dell’emendamento che avrebbe potuto dare respiro ai 5 mila precari calabresi, invita i lavoratori socialmente utili e quelli di pubblica utilità a non mollare e a non darsi per vinti.



“Questa incauta decisione del governo – spiega il sindacato - non fa altro che bloccare le contrattualizzazioni dei lavoratori e, quindi, di tutti i servizi nei comuni della Calabria con gravi conseguenza per l’utenza. Qui non è in gioco solo il futuro di cinque mila lavoratori –sottolinea Usb - ma è in gioco anche la possibilità dei cittadini di fruire dei servizi comunali, visto che, soprattutto nei comuni più piccoli, i lavoratori Lsu-Lpu sono di fondamentale importanza per il funzionamento delle strutture”.



Lunedì riprenderanno i lavori del governo sull’emendamento ecco perché proprio per quel giorno il sindacato ha in programma una serie di manifestazioni e il blocco delle attività degli enti in cui i lavoratori prestano servizio.