Presentata questa mattina nel salone dell’ente camerale la manifestazione che avrà luogo il 10 e l’11 giugno il Lotto D dell'università Mediterranea

Cpn passo spedito e deciso ci si avvicina alla 14^ edizione del Professionale Day di Reggio Calabria. Il 10 e l’11 giugno il Lotto D dell'università Mediterranea si trasformerà in una fiera del lavoro in cui aziende locali, ma anche nazionali e internazionali incontrano il territorio e migliaia di candidati effettuano colloqui conoscitivi.

Un evento organizzato dal Job Placement della Mediterranea, dalla Camera di Commercio e dalla sua azienda speciale In.ForM.A, dedita a offrire servizi di informazione, assistenza e formazione alle imprese, e dalla cooperativa per l'Innovazione e lo Sviluppo del Meridione Cisme.

Questa mattina la conferenza stampa presso il salone della Camera di Commercio di Reggio Calabria hanno illustrato i dettagli con il presidente dell’ente camerale Antonino Tramontana, Giuseppe Zimbalatti, rettore dell'università Mediterranea, Fabio Mammoliti, presidente di In.ForM.A, e Mario Carbone, presidente della cooperativa Cisme.

Una manifestazione in crescita e a dirlo sono i numeri.

«67 aziende, a fronte delle 56 dello scorso anno, con 184 profili e oltre 3000 richieste di colloquio nelle due giornate. Molte aziende internazionali e tra le aziende locali anche molto affermate, un significativo incremento di quelle attive nel settore agricolo.

I profili più richiesti sono in generale sono quelli in campo informatico, però ci sono anche quest'anno studi legali che cercano collaboratori per rendere efficienti l’organizzazione dei loro uffici anche dal punto di vista digitale.

Abbiamo dovuto purtroppo non accogliere alcune richieste pervenute fuori termini per problemi logistici di spazio. Dovremo prendere in considerazione, per le future edizioni, ambienti più grandi e una distribuzione su tre giorni», ha spiegato Mario Carbone, presidente della cooperativa Cisme.

Numeri incoraggianti arrivano anche dalla Mediterranea.

«In tre anni oltre un centinaio di giovani laureati sono stati assunti. Un risultato certamente significativo che ci stimola a proseguire in questa direzione che ormai condividiamo stabilmente con Cisme e Camera di Commercio. La manifestazione è in progressiva crescita e guardiamo con molto interesse anche alla sua dimensione sempre più internazionale. L’auspicio è che, al loro pari di Cisme e Camera di Commercio, si impegni anche chi è preposto a intervenire nell’ambito di occupazione e imprenditoria a livello istituzionale, dunque Regione, Comuni, Città metropolitana, al fine di incentivare politiche imprenditoriali capaci di fare restare qui i giovani talenti locali», ha sottolineato il rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti.

«La Camera di Commercio è impegnata a capire dalle imprese quali figure siano necessarie per farle crescere e per renderle sempre più competitive. Quest'anno ci è arrivata una forte richiesta di profili tecnologici, proprio perché i nostri imprenditori stanno cercando di innovarsi sempre più loro per valorizzare la meglio l'alta propensione all'internazionalizzazione del nostro territorio. In particolare il settore dell'agroalimentare è forse il più pronto ad affrontare le sfide contemporanee. Siamo molto attenti alla filiera anche nel settore della Meccanica. Le aziende crescono e stanno iniziando e hanno, quindi necessità di profili diversi e variegati. Dunque noi continuiamo a contribuire per dare opportunità a chi oggi cerca lavoro sul nostro territorio», ha sottolineato ancora il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana.