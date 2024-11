Le dipendenti della fondazione Opera Sacra San Francesco contestano in tal modo la presidente Albanese

Si inasprisce la protesta dei dipendenti della Fondazione San Francesco di Rizziconi e quattro di loro salgono sul tetto della casa di riposo. La decisione è stata presa nella tarda serata a seguito di alcune dichiarazioni rese dalla presidente della struttura, Maria Albanese, giudicate gravi.

Da quanto riferito da una delle manifestanti, in questo momento alcuni agenti del Commissariato di polizia di Gioia Tauro presidiano lo spiazzo, teatro da mercoledì scorso di una protesta iniziata con lo sciopero della fame per rivendicare il pagamento delle spettanze a partire da aprile scorso. Contestualmente alla protesta, inoltre, si è riunito ed è tutt'ora aperto un tavolo di conciliazione da parte della prefettura di Reggio Calabria, che sta spingendo l'Asp ad assicurare i pagamenti dovuti alla struttura, che a sua volta avrebbe così la liquidità per pagare i dipendenti in agitazione.

