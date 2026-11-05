Gli uffici dell’ateneo di Arcavacata hanno avviato oggi la liquidazione delle istanze. L’annuncio del rettore Greco. Presente anche Occhiuto che ha dribblato le domande sull’indagine della Procura di Roma

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Buone notizie per gli studenti dell’Università della Calabria. Gli uffici dell’ateneo di Arcavacata proprio quest’oggi, 5 novembre, stanno procedendo alla liquidazione di 1290 istanze relative al reddito di merito. I beneficiari entro le prossime 24 ore, avranno la disponibilità degli importi sui propri conti correnti.

Soddisfazione è stata espressa dal rettore Gianluigi Greco, che ha annunciato la liquidazione ai cronisti a margine della conferenza organizzata con la Crui al Teatro Auditorium dell’Unical, dedicata all’innovazione digitale e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

All’evento è presente anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha dribblato le domande dei giornalisti rinviando ogni dichiarazione alla manifestazione in programma oggi a Reggio Calabria con il ministro Antonio Tajani.