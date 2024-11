Lo stabilimento AnsaldoBreda di Reggio Calabria, produrrà, assieme a quello di Pistoia, 47 treni driveless per la linea quattro della metropolitana di Milano

Reggio Calabria - Circa 250 milioni per Finmeccanica-AnsaldoBreda che si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 47 treni metropolitani driverless a guida automatica per la linea 4 della metropolitana di Milano, che arriverà all’aeroporto di Linate. La flotta complessiva sarà prodotta presso gli stabilimenti Finmeccanica-AnsaldoBreda di Pistoia e Reggio Calabria per la parte relativa alla costruzione di casse e montaggi, mentre a Napoli saranno realizzati i componenti di trazione, di controllo del veicolo e i carrelli.