L’assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria informa che Arcea ha liquidato oltre 23 milioni di euro agli agricoltori calabresi.

Di fatto – spiegano dalla Cittadella –, il decreto di pagamento Psr n. 0182 ammonta esattamente alla somma di 13.353.023,59 euro, spalmata tra le seguenti misure: 477.006,09 euro – misura 16 (Cooperazione); 5.781.508,96 euro – misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader); 85.500 – misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole); 358.304,11 euro – misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari); 5.088.479,9 euro – misura 4 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari); 419.400,00 euro – misura 6 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese); 531.734,72 euro – misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali); 611.089,81 euro – misura 8 (Sviluppo delle aree forestali).

Ulteriori 10 milioni di euro, esattamente 10.267.779,12, sono stati liquidati in questa settimana con decreti Psp 2023/2027 n. 22 (862.021,56 euro) e n. 23 (900.089,26 euro) riguardanti gli interventi Sra 01-13-14-29 e 30 (saldo 2024 – integrato, effluenti, razze autoctone, biologico e benessere); con decreti Psr 2014/2022 n. 183 (8.040.190,92 euro), comprendente misure strutturali 1-2-3-4 (fondi euro)-6-7-8-16 e 19 e misure a superficie 8 e 13 annualità 2024, e n. 184 (465.477,38 euro ) saldo misura 13 annualità 2024.

In totale sono stati liquidati 23.620.802,71 euro.