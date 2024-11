Si tratta di una guida all’individuazione delle opportunità di finanziamento alle imprese e vuole essere un ulteriore supporto alle Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito al progetto

L’Assessore regionale allo “Sviluppo Economico” Carmela Barbalace - informa una nota dell’Ufficio stampa – ricorda che dal ventidue ottobre scorso è attivo il servizio “Finanzia la tua impresa”, sulla specifica area del portale www.calabriasuap.it. Si tratta di una guida all’individuazione delle opportunità di finanziamento alle imprese, realizzato nell’ambito del progetto “SURAP”, e vuole essere un ulteriore supporto alle Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito al progetto. Questo servizio (collegato alle competenze delegate dal DPR 160/2010 allo sportello SUAP) permette ai SUAP di supportare l’imprenditore, o aspirante tale, nell’individuazione degli strumenti di agevolazione/ incentivazione/finanziamento, disponibili per le proprie esigenze: idee imprenditoriali di avvio o potenziamento di impresa nel territorio calabrese. Il servizio "Finanzia la tua impresa" restituirà, in funzione delle opzioni indicate dall’imprenditore, un’informazione di primo livello e di orientamento su bandi e strumenti di agevolazione/incentivazione/finanziamento attivi a quel momento, messi a disposizione da vari soggetti pubblici e, per alcuni di essi, la possibilità di usufruire di un supporto formativo e informativo da parte di Fincalabra, società “in house” della Regione e gestore del progetto SURAP. Il processo partecipativo, che vede coinvolti i Dipartimenti regionali al progetto SURAP sarà affiancato dai contributi delle associazioni di categoria ed ordini professionali allo scopo di continuare il percorso di incontro con le esigenze del tessuto produttivo ed economico locale.