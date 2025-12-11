L’assessore all’Agricoltura Gallo: «Non vogliamo promuovere solo un prodotto, ma un intero sistema territoriale che vuole crescere, innovare e affacciarsi ai mercati nazionali e internazionali»

La Regione Calabria sarà presente alla prima edizione di Castanea Expo 2025, la nuova fiera nazionale dedicata alla castagna e alla filiera castanicola, in programma a Firenze dal 12 al 14 dicembre. L'evento nasce con l'obiettivo di valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'agricoltura italiana, offrendo uno spazio di incontro tra produttori, operatori del settore agroalimentare, trasformatori, buyer e istituzioni.

Per l'occasione, la Regione Calabria parteciperà con una collettiva di 13 aziende rappresentative dell'intero territorio regionale, unendo produttori di castagne fresche, trasformatori, aziende dolciarie e realtà impegnate nell'innovazione della filiera.

«Essere presenti a questa prima edizione di Castanea Expo è per la Calabria un segnale forte di identità e di prospettiva - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo -. Le nostre castagne rappresentano un'eccellenza che nasce dal lavoro, dalla resilienza e dal sapere delle comunità locali. Portare a Firenze una collettiva di aziende significa promuovere non solo un prodotto, ma un intero sistema territoriale che vuole crescere, innovare e affacciarsi con convinzione ai mercati nazionali e internazionali».

La Calabria vanta una tradizione secolare nella coltivazione della castagna, frutto che da sempre rappresenta un patrimonio identitario, culturale ed economico per molte aree interne. I castagneti calabresi, tra i più estesi del Mezzogiorno, producono varietà pregiate riconosciute per qualità, sapore e versatilità. La partecipazione a Castanea Expo 2025, è scritto in una nota, rappresenta dunque un'occasione strategica per consolidare la presenza sui mercati, rafforzare le reti commerciali e promuovere un prodotto profondamente legato alla storia e ai paesaggi della regione.