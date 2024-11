Sono aperti i termini per le associazioni calabresi che vorranno aderire al bando regionale denominato Avviso pubblico per la concessione di contributi per grandi eventi turistici a carattere sportivo anno 2022. Nel complesso si tratta di due milioni di euro da erogare sotto forma di contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto concedibile può arrivare al 100%. L’importo massimo del contributo ammissibile è pari a centomila euro.

Promuovere il brand Calabria

La Regione, dunque, in linea con quanto previsto dal Piano regionale di sviluppo turistico, ha previsto la concessione di contributi per l’ideazione e lo svolgimento di eventi legati a competizioni sportive agonistiche e non professionistiche che avranno la capacità di coinvolgere e attrarre quanti più turisti possibili, consentendo loro di scoprire la Calabria, indirizzandoli anche verso mete bellissime e magari poco conosciute, fuori dai percorsi tradizionali. Ogni manifestazione dovrà infatti avere tra i suoi obiettivi la promozione e la diffusione del brand Calabria come destinazione turistica sostenibile e inaspettata.

Distribuzione territoriale

L’Avviso pubblico è orientato a sostenere l’incremento dei flussi turistici e la diversificazione dell’offerta turistica regionale in tutte le province della Calabria. Per questo le manifestazioni sportive agonistiche e non professionistiche potenzialmente ammissibili a finanziamento, sono distribuite in numero di tre per Catanzaro, sette per Cosenza, sei per Reggio Calabria e due, rispettivamente, per Crotone e Vibo Valentia. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 18 del 14 marzo prossimo con accesso al sito http://calabriaeuropa.regione.calabria.it.

Webinar di presentazione

I contenuti dell’Avviso saranno presentati domani mercoledì 9 marzo, ore 15, nel corso di un webinar al quale prenderanno parte l’assessore regionale Fausto Orsomarso, la dirigente generale del dipartimento turismo Antonella Cauteruccio e il presidente di Fincalabra Alessandro Zanfino.