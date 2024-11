«Arriva l'accelerazione sui pagamenti in favore di allevatori e agricoltori calabresi. Con distinti decreti, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ha dato infatti il via libera alla liquidazione di diversi elenchi, per un controvalore di oltre 8 milioni di euro». Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

«Si avviano finalmente a soluzione - commenta l'assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo - le problematiche che nelle ultime settimane avevano interessato il settore. E in particolare, quanto ai pagamenti Pac, quelle legate alla necessità di allineamento ai sistemi Agea, a loro volta interessati dall'obbligo di procedere all'ammissibilità delle domande soltanto dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Come da impegni assunti con le organizzazioni di categoria ed i comitati degli agricoltori, superate le criticità in larga parte non riconducibili alla Regione, si sta tornando passo dopo passo all'efficienza di sempre, garantendo certezze e tempestività».

«Intanto è stata già avviata ed è in corso, a cura di Arcea - si afferma ancora nella nota - la liquidazione di 5.097.507,73 euro, a titolo di acconto per il benessere animale, per l'annualità 2023. Altri 2.657.755,10 euro sono in fase di erogazione quale acconto per l'anno 2023 per l'integrato. A questi si aggiunge 1.211.341,89 euro, per un nuovo e ulteriore elenco di beneficiari, a titolo di acconto per il biologico 2023. Ad integrare il quadro, con un decreto già adottato e che andrà in pagamento agli inizi della prossima settimana, c'é poi l'erogazione di altri 6.445.029,61 euro per misure strutturali, per un totale di 15.411.634,8 euro».