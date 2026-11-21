La proposta di legge regionale n. 144, depositata in Consiglio regionale su iniziativa dei consiglieri Filomena Greco e Francesco De Cicco per prorogare di 24 mesi le sole graduatorie approvate nel 2025, accende il dibattito sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione calabrese. Al centro della discussione non c'è soltanto l'opportunità politica di salvaguardare i 629 idonei dei recenti concorsi per funzionari, ma anche una precisa scelta contenuta nel testo: escludere dal beneficio tutte le graduatorie che hanno già usufruito di precedenti proroghe legislative, come quelle estese dalla legge regionale n. 3 del 24 gennaio 2025. Una limitazione che viene spesso giustificata con il timore di incorrere in rilievi di incostituzionalità. Tuttavia, un'analisi approfondita del dettato costituzionale e della giurisprudenza della Consulta dimostra esattamente il contrario: non esiste alcun divieto costituzionale alla proroga — anche ulteriore — di una graduatoria già prorogata, mentre a destare seri dubbi di legittimità è semmai la disparità di trattamento tra diverse platee di idonei dello stesso Ente.

A sottolineare il dato è il Comitato idonei dei Centri per l’impiego della Regione Calabria.

La competenza delle Regioni e la giurisprudenza della Consulta

«A smentire l'idea che un'ulteriore estensione delle graduatorie vigenti violi la Carta Costituzionale – evidenzia il Comitato – è la stessa Corte Costituzionale. Con un orientamento ormai consolidato — espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 267/2022, n. 58/2021, n. 42/2021 e n. 273/2020 — i giudici costituzionali hanno chiarito che la disciplina relativa all'efficacia e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi regionali rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di "organizzazione degli uffici" (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Il legislatore regionale ha dunque pieno titolo per intervenire sulla durata delle graduatorie ancora efficaci, senza invadere la competenza statale sull'ordinamento civile e senza che la reiterazione della proroga comporti alcun automatismo di incostituzionalità».

Buon andamento e risparmio di spesa pubblica

«Oltre a essere legittima, la scelta di mantenere in vita le graduatorie già prorogate – chiarisce il Comitato – risponde direttamente all'articolo 97 della Costituzione, che impone alla Pubblica Amministrazione i principi di buon andamento ed economicità».

«Lasciar scadere graduatorie di professionisti già selezionati tramite regolare concorso pubblico per poi bandire nuove procedure per profili analoghi – continua – significherebbe infatti esporre la Regione Calabria a un doppio danno: un ingente esborso di denaro pubblico per l'organizzazione di nuovi bandi e un inevitabile rallentamento dell'azione amministrativa, in un contesto in cui gli uffici regionali necessitano con urgenza di personale qualificato».

Il rischio di violare l'articolo 3 della Costituzione

«Il vero nodo critico della proposta di legge n. 144 – si rileva ancora – risiede invece nella possibile violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Scegliendo di blindare esclusivamente le graduatorie approvate nel 2025 (la cui scadenza naturale è peraltro ancora lontana, essendo fissata tra aprile e luglio 2027) e tagliando fuori chi è risultato idoneo in concorsi precedenti, si crea una frattura ingiustificata tra cittadini che hanno superato una selezione pubblica per la medesima Amministrazione».

Proprio su questo punto interviene il Comitato idonei Centri per l'Impiego, che rivolge un appello chiaro alle istituzioni regionali: «Ci aspettiamo da parte della maggioranza di governo della Regione Calabria una proposta più completa per le proroghe delle graduatorie, che non vada a generare situazioni di idonei di Serie A e idonei di Serie B».

«Se l'obiettivo dichiarato dai promotori della legge è realmente quello di "tutelare il merito, evitare la dispersione delle competenze acquisite e offrire a centinaia di professionisti qualificati la possibilità di costruire il proprio futuro lavorativo in Calabria", la strada maestra non può essere quella di dividere i vincitori e gli idonei in fasce differenti – sottolinea il Comitato –. In sede di esame nelle Commissioni consiliari, la Regione ha l'occasione di correggere il tiro e garantire una tutela equa e omogenea a tutte le graduatorie vigenti, nel pieno rispetto della Costituzione e dell'interesse pubblico».