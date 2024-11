Non si è fatta attendere la risposta della governatrice Jole Santelli in merito alle parole del massmediologo Klaus Davi. Nei giorni scorsi, infatti, l’imprenditore della comunicazione e consigliere comunale di San Luca aveva dato ampia disponibilità a collaborare con la Regione Calabria, nelle forme più diverse, al fine di «valorizzare l’immagine di una terra meravigliosa e di coinvolgere gli 'stakeholder' internazionali». «Fa parte del mio lavoro – aveva evidenziato - e ho dimostrato di saperlo fare con i più importanti brand italiani e con la stessa San Luca».

Quindi la replica della Santelli che ha ribadito: «La nostra terra e la nostra gente hanno bisogno di persone che hanno a cuore il rilancio dell'immagine della Calabria e Davi, con la sua professionalità e la sua esperienza, può certamente aiutarci in questo senso, così come ha già fatto per San Luca. Sostengo da sempre – ha concluso- che la nostra regione necessita di un riposizionamento reputazionale in Italia e all'estero e ciascuno per la propria parte può e deve contribuire in tal senso per dare una luce nuova alla Calabria».