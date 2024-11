La Regione ha stanziato 38 milioni di euro per il pagamento delle spettanze non coperte da agevolazioni ministeriali o per cui i Comuni hanno prodotto richiesta.

“Il dipartimento regionale "Lavoro e politiche sociali” – informa una nota dell’Ufficio stampa della giunta – comunica lo stato delle procedure attivate per i pagamenti relativi alla contrattualizzazione a tempo determinato a 26 ore, con riferimento alla legge 147 del 2013, a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Con decreto del dirigente generale numero 697 di oggi, è stata impegnata la somma di 38 milioni di euro, necessaria al pagamento dei lavoratori a tutti gli enti che hanno sottoscritto i contratti individuali dei lavoratori a loro carico e precisamente: per i mesi restanti non coperti dalle agevolazioni ministeriali, ai Comuni ammessi alla graduatoria per come previsto dalla legge citata”.

“Per l’intero anno a favore dei lavoratori lsu-lpu per cui i Comuni non hanno prodotto richiesta di agevolazione o l’hanno richiesta parzialmente o è stata valutata dal ministero fuori termine. Inoltre, si comunica che, con decreto dipartimentale numero 1417 del 3 marzo scorso, si è proceduto a effettuare la liquidazione per gli enti in dissesto e in riequilibrio finanziario, mentre sono in itinere i decreti di liquidazione per tutti gli enti che hanno prodotto la documentazione richiesta – conclude la nota – da parte dell’Ufficio competente”.