'La lontananza, la mancata conoscenza ed il disinteresse di questo Governo verso la Calabria è palese'

"Siamo allibiti dalla risposta del Ministro Del Rio oggi durante il question time in aula alla Camera, alla interrogazione da noi presentata in merito alle recenti dichiarazioni del nuovo presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani.

Il tratto dell'A3 in discussione, che attraversa la valle del Savuto, è il più difficile oltre ad essere quello più pericoloso per la statistica incidenti. Non è possibile giocare con le parole, come già detto non basta una manutenzione e non si tratta affatto di opere faraoniche ma di interventi necessari a garantire il diritto alla sicurezza e alla mobilità ed al fine di non arrecare ulteriori danni al già fragile tessuto imprenditoriale regionale. Qui si tratta di rifare il tracciato come da progetto oppure no. Il resto è una presa in giro, uno scippo alla Calabria - dichiarano congiuntamente i deputati calabresi di Forza Italia - ed al Sud. La lontananza, la mancata conoscenza ed il disinteresse di questo Governo verso la Calabria, come d'altronde la legge di stabilità ci mostra, è palese. Questa rapina non Ve la permetteremo, il popolo calabrese ed i suoi rappresentanti si ribelleranno a questa prepotenza. Ne va della Dignità della Nostra Terra e guai a chi piegherà la testa all'arroganza di questo Governo."