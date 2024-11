Alla protesta degli esercenti ha risposto Concetta Carrozza annunciando il versamento delle somme per il prossimo lunedì

Lunedì prossimo, 17 dicembre, verrà avviato il rimborso alle librerie per la fornitura dei libri di testo delle scuole primarie. Lo ha annunciato l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catanzaro, Concetta Carrozza, sottolineando che, nella prossima settimana, il settore servizi finanziari consegnerà alla banca che funge da tesoreria per conto dell'amministrazione tutti i mandati di pagamento riferiti al mese di novembre. «Anche quest’anno, rispettando i 60 giorni previsti dalla legge, era stato programmato prima di Natale il saldo delle somme da rimborsare ai librai della città. Fondi comunali previsti esclusivamente per questo essenziale servizio di distribuzione dei libri di testo agli alunni delle scuole Primarie» ha aggiunto l’assessore.

l.c.

