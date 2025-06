Tante novità e nuovo corso in partenza per il 2026 per BiG Academy, la scuola di alta formazione avviata lo scorso anno attraverso il coinvolgimento delle grandi aziende del territorio, per formare giovani manager in grado di interpretare al meglio le sfide del cambiamento. I dettagli del progetto, nato originariamente in Toscana, ed esteso a partire dal 2024 anche al territorio calabrese con l’apertura della prima classe a Vibo Valentia, nello stabilimento di Baker Hughes, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede Unindustria a Catanzaro. Le docenze, verranno erogate in co-presenza da professori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Unical, insieme ai top manager delle aziende del territorio aderenti al progetto.

Il progetto

Dopo l’avvio della prima classe, nel 2024, con 6 partecipanti e quella di quest’anno con 10, per il corso 2026 si punta ad incrementare ulteriormente il numero degli iscritti. Previste oltre 200 ore di insegnamento, distribuite secondo una formula weekend (venerdì e sabato), ed un calendario ricco di lezioni, appuntamenti, visite aziendali e team building, organizzati con la collaborazione dei numerosi partner.

«Crediamo che sul territorio calabrese - ha spiegato Paolo Ruggeri, presidente di Acsi-Big Academy - esistano realtà dinamiche e di grande potenziale: proprio per questo vogliamo rafforzare e consolidare la compagine associativa in regione, creare valore aggiunto, fornire ai manager calabresi la possibilità di confrontarsi, fare network e, contemporaneamente, di sviluppare le competenze necessarie per muoversi al meglio nei mercati globali».

Secondo il presidente di Uninidustria Calabria Aldo Ferrara «l’alta formazione manageriale offerta da BiG Academy è una leva strategica essenziale per accompagnare l’evoluzione del sistema produttivo calabrese. Le nostre imprese affrontano sfide complesse legate all’innovazione, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione, che richiedono competenze sempre più avanzate. In questo contesto, rafforzare le competenze manageriali è cruciale per formare una nuova classe dirigente capace di guidare il cambiamento e cogliere le opportunità globali».

Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, «la Big Academy è un’occasione importante, perché è un progetto di alta formazione manageriale, quindi ci sono delle grandi imprese che investono sul territorio affinché le piccole, quelle che hanno meno possibilità da questo punto di vista, possano formare i propri manager e fare in modo quindi che le proprie aziende crescano. Il governo regionale quindi accoglie con particolare favore questa iniziativa, perché siamo convinti che le competenze siano fondamentali per la crescita di un territorio. Noi abbiamo particolarmente a cuore la nascita, la crescita, l’implementazione delle competenze, sia a livello universitario, come del resto che supportiamo i ragazzi sin dalle borse di studio e poi nei dottorati di ricerca e nei voucher per i master di primo e di secondo livello».