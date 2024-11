Cosenza la provincia con il maggior numero di atti sospesi. A seguire Reggio, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Niente cartelle esattoriali dal fisco durante il periodo natalizio. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 in Calabria era prevista la spedizione di oltre 15 mila atti, tutti ''congelati'', ad eccezione di qualche centinaia di casi cosiddetti inderogabili. Il provvedimento, messo in atto dagli uffici dell'ente di riscossione su indicazione del presidente Ernesto Maria Ruffini, ha l'obiettivo di non creare inutili disagi durante le festività.

In Calabria è sospesa la notifica di 14.787 atti, mentre quelli che saranno inviati, perché inderogabili, sono circa 700. Per quanto riguarda i dati provinciali, al primo posto per numero di atti sospesi c'è Cosenza con 7.631 cartelle e avvisi la cui notifica è stata rinviata. Seguono Reggio Calabria (2.966), Catanzaro (1.875), Crotone (1.367) e infine Vibo Valentia (948).