Il consigliere regionale e capogruppo di Occhiuto Presidente esprime la sua soddisfazione: «Con le riforme del governo Occhiuto e la nuova Agenzia regionale invertiamo la rotta e attraiamo investimenti»

«Accolgo con grande soddisfazione la disposizione del Commissario liquidatore del Corap di sospendere immediatamente ogni procedura di riscossione avviata o già in fase di avvio. Si tratta di un atto di responsabilità che va nella direzione che ho auspicato e sostenuto con determinazione: non gravare ulteriormente sulle imprese calabresi che operano nelle aree industriali».

Il consigliere regionale e capogruppo di Occhiuto Presidente Pierluigi Caputo interviene sulla decisione che riguarda il Corap e rivendica l’impegno portato avanti nelle scorse settimane. «Fin dall’inizio mi sono occupato della vicenda, raccogliendo le istanze degli imprenditori e portando la questione all’attenzione degli organi competenti, affinché si trovasse una soluzione equilibrata e rispettosa delle difficoltà che il tessuto produttivo regionale sta affrontando. La sospensione rappresenta un primo, importante segnale di attenzione verso chi crea occupazione e sviluppo sul nostro territorio».

Lo sguardo si allarga poi alle prospettive di riforma. «Il governo Occhiuto, proprio partendo dalle criticità del Corap, ha avviato profonde riforme per rilanciare le aree industriali, istituendo la nuova Agenzia regionale che si occuperà anche di attrazione di investimenti in tutta la Regione e che partirà il prossimo 1° marzo come ente strategico nel panorama economico calabrese».

Caputo sottolinea anche le garanzie occupazionali: «La maggioranza ha garantito la salvaguardia di tutto il personale già in servizio presso il Corap, assicurando continuità lavorativa e competenze indispensabili per la gestione della fase di transizione. A breve partiranno interventi mirati alla riqualificazione infrastrutturale e al rafforzamento della sicurezza delle aree industriali».

Infine, il messaggio alle imprese: «Siamo convinti che, grazie a queste scelte, sarà possibile invertire la rotta, tutelare le imprese già insediate e creare le condizioni per attrarre nuovi imprenditori interessati a investire in Calabria. Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costante il confronto con il mondo produttivo e con le istituzioni, affinché le aree industriali diventino finalmente un volano di crescita e competitività per la nostra Regione».