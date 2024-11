È stata intensa la partecipazione questa mattina al Valentianum in occasione della costituzione del Rotary Club Vibo Valentia – Hipponion. Un ulteriore tassello si va così ad inserire nella già ampia rete di club che animano il territorio regionale. A prenderne le redini Michelangelo Miceli. «È un club che nasce sulla più autentica tradizione rotariana che si è sviluppata in questo mezzo secolo a Vibo e che si spenderà ulteriorimente per affermare i principi rotariani», ha dichiarato Miceli.

Mentre Vito Rosano, governatore emerito del Distretto 2100, ha ribadito come la mission rimanga quella «di perseguire i principi fondanti del vivere sociale, la giustizia, la libertà, la convivenza e la comprensione».

A consegnare la Charta Costitutiva il delegato speciale del Governatore Luciano Lucania. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Elio Costa e il Governatore emerito del Distretto 2100, nonché Presidente della commissione Rotary Foundation Alfredo Focà che ha consegneto una borsa di studio ad una studentessa meritevole.