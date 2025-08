L’Agenzia delle entrate stima in 500mila le posizioni che saranno sanate con la procedura agevolata. Le domande potranno essere presentate solo in modalità digitale

Ultime ore utili per il pagamento della nona rata della rottamazione-quater delle cartelle fiscali e della rata unica per i riammessi alla chiusura dei debiti agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile.

I versamenti potranno essere effettuati esclusivamente in modalità digitale accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. Gli aventi diritto non in possesso di credenziali digitali possono richiedere via e-mail una copia del modulo di pagamento compilando l'apposito form presente nell'area pubblica del sito internet.

In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il Fisco calcola che per la rottamazione agevolata saranno presentate 500mila domande. Si tratta di contribuenti decaduti a fine 2024 che oggi possono saldare il debito con lo Stato. Potranno sanare la propria posizione relativa agli anni 2020, 2021 e 2022 senza pagare interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Restano da saldare solo il capitale e le spese esecutive e di notifica. La misura include anche i debiti già oggetto di agevolazioni precedenti, ma decaduti.