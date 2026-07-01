Prorogato al 31 luglio il termine per presentare istanza. Decine di Comuni calabresi hanno già detto sì. Mancano all’appello la Regione e le Province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone

Regioni, Comuni e Province hanno ancora un mese di tempo per decidere se aderire o meno alla “rottamazione quinquies”. Un provvedimento molto atteso dai contribuenti perché dà a cittadini ed imprese la possibilità di sanare le proprie posizioni debitorie rateizzando i pagamenti fino a 54 rate bimestrali, in un arco di nove anni.

Il termine scadeva oggi (30 giugno) ma è stato prorogato al 31 luglio prossimo con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato in sede di conversione del decreto legge n.63/2026, il cosiddetto “decreto Carburanti ter”.

Il rinvio nasce dalla necessità di offrire questa possibilità agli oltre 1.000 Comuni italiani chiamati al voto a maggio e giugno. Il rinnovo di questi consigli comunali non ha infatti consentito di presentare l’istanza nei tempi originariamente stabiliti.

Questo mese in più servirà, però, anche agli enti territoriali ancora indecisi sul da farsi.

Ci sarà tempo per ulteriori valutazioni contabili: la rottamazione delle cartelle ha infatti un peso sulle finanze di bilancio. Comuni e Province non hanno nascosto la necessità di procedere ad una revisione complessiva del quadro delle entrate.

Per i contribuenti la definizione agevolata del debito è un vantaggio non da poco: permette il pagamento della sola quota capitale, eliminando interessi, sanzioni e oneri di riscossione e consente di azzerate anche le maggiorazioni, come gli incrementi semestrali delle multe stradali. L’adesione alla rottamazione comporta la sospensione delle eventuali azioni esecutive in corso.

Più di 980 Comuni hanno adottato lo schema di adesione proposto dall'Anci. Le delibere sono pubblicate sui singoli portali istituzionali (nella sezione "Albo Pretorio" o "Novità") e sul portale di ⁠Agenzia delle entrate-Riscossione.

Quali sono i debiti rottamabili

La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati a AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono potenzialmente interessate tutte le entrate comunali affidate a AdE-R, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale, qualificato come tributo da una recente sentenza della Corte di cassazione) che patrimoniali (sanzioni al codice della strada elevate dalla polizia locale, rette scolastiche e mense, altre tariffe). Sono invece esclusi i crediti relativi all’addizionale Irpef, perché non “affidati” all’agente della riscossione.

Sono altresì potenzialmente interessati i tributi propri delle Regioni (come la tassa automobilistica e l’Irap) e delle Province (come l’imposta di trascrizione, la tassa Rc auto e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e delle Province connesso alla Tari).

Ai contribuenti viene dato modo di pagare senza sanzioni e interessi maturati in un arco temporale che può divenire molto ampio: fino a 9 anni. Previsto un numero massimo di cinquantaquattro rate da versare ogni due mesi, tutte di pari ammontare, ed il cui importo non potrà essere inferiore a 100 euro. Sul debito ammesso alla definizione agevolata verrà applicato un tasso di interesse al 3% annuo.

La situazione in Calabria

I debiti accumulati in Calabria dal 2000 ad oggi ammontano ad oltre 36 miliardi di euro, oltre il 3% della quota complessiva del cosiddetto “magazzino della riscossione” che secondo la Corte dei conti ha raggiunto 1.331 miliardi.

Gli enti che hanno già aderito alla rottamazione

L’adesione alla rottamazione avviene su base volontaria. Le singole amministrazioni predispongono dei regolamenti ad hoc che - entro quanto previsto dalla normativa nazionale – definiscono modi, tempi e termini di accesso alla sanatoria.

In Calabria il provvedimento è stato sposato da decine di amministrazioni.

Il Comune e la Provincia di Cosenza hanno dato l’ok all’iter. Lo stesso hanno fatto i Comuni di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

La Regione Calabria, le Province di Vibo Valentia e Catanzaro e il Comune e la Provincia di Crotone sono invece in fase di valutazione tecnica, finanziaria ed amministrativa del provvedimento.

La Città metropolitana di Reggio Calabria è invece al momento alle prese con le elezioni per il rinnovo degli organi di rappresentanza politica in programma il 19 luglio. Se ne parlerà dopo il voto.

Tra i Comuni con più di 12mila abitanti hanno già aderito alla definizione agevolata Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Rende, Montalto Uffugo, Gioia Tauro, Acri, Isola di Capo Rizzuto, Siderno, Rosarno, Cassano allo Ionio, Taurianova.

Tra i Comuni con meno di 12mila abitanti hanno aderito, tra gli altri, Castrolibero, Crosia, Diamante, Pizzo, Trebisacce, Nicotera, Aiello Calabro, Bova Marina, Praia a Mare, Scalea e Seminara.

Gli adempimenti a carico di Regione, Comuni e Province

Entro il nuovo termine del 31 luglio, gli enti territoriali dovranno pubblicare il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e dovranno comunicarlo all’agente della riscossione. Identica comunicazione, ma non vincolante, è prevista al ministero dell’Economia. L’efficacia dell’adesione decorrerà proprio dalla pubblicazione.

Gli effetti della proroga sull’Agenzia delle entrate e sui contribuenti

La proroga di un mese produce effetti sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.

Cambia il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.

Le comunicazioni ai debitori

Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.

Tutto ciò porta alla proroga del termine per il pagamento delle somme dovute. Che potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.