Cgil e Cisl dicono sì a un’assunzione a tempo determinato per gli operai addetti allo scalo, mentre per gli impiegati si farà una selezione pubblica. Da questa verrà attinto il personale che verrà stabilizzato per coprire i pensionamenti

Dopo diverse ore si è chiuso con un accordo il tavolo sugli stagionali in forza alla Sacal che ha visto riunirsi i vertici della società aeroportuale con i sindacati confederali e Ugl.

Uil e Ugl hanno però abbandonato il tavolo decidendo di proseguire per altre strade. L’accordo individuato da azinda Cgil e Cisl prevede che gli operai stagionali addetti allo scalo (Oua), e che al momento non lavorano da settembre, vengano inseriti in un piano di assunzione a tempo determinato. Nel piano confluiranno però solo gli stagionali che abbiano iniziato a lavorare nella società tra il 2007 e il 2011. Verranno esclusi, invece, coloro che abbiano prestato il loro primo anno di servizi oltre questa data.

Per quanto riguarda, invece, gli impiegati di scalo (Adt) la soluzione individuata, come già si vociferava, è quella di procedere ad una selezione pubblica alla quale potranno partecipare gli stessi stagionali e che andrà a valorizzare la pregressa esperienza accumulata su sistemi specialistici operativi di scalo aeroportuale.

I criteri della selezione verranno concordati e condivisi in un nuovo tavolo. Da questo graduatoria l’azienda attingerà anche per la sostituzione dei lavoratori che andranno in pensione nei prossimi due anni, avviando quindi in questo caso delle stabilizzazioni.



Alla riunione erano presenti, per la Società il Presidente del CdA Arturo De Felice, il consigliere delegato Piervittorio Farabbi,il consigliere d’amministrazione Amelia Bongarzone, e i consiglieri di amministrazione della controllante Sacal spa Adele Caruso e Giovanni Lacaria, oltre al responsabile delle Relazioni industriali Andrea Falvo, assistiti dal direttore Dario Lamanna di Confindustria Catanzaro. Per la Filt Cgil il segretario Michela Avenoso, per la Fit Cisl il segretario Salvatore Scalzi, per la Uiltrasporti il segretario Benedetto Cassala, per la Ugl Trasporto Aereo il segretario Giuseppe Di Cello.