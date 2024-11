A poche ore dall’incontro di una delegazione di lavoratori stagionali in forza allo scalo aeroportuale con il candidato alla segretaria del Pd Boccia, per imprimere un’accelerazione alla loro stabilizzazione, Confintesa rende noto che la società starebbe procedendo in direzione completamente opposta, verso una proroga dei lavoratori interinali.



Una decisione che, afferma il sindacato, «viola il Ccnl ed è una vera e propria ingiustizia nei confronti degli stagionali che lavorano precariamente da diversi anni. Contrattualizzare quest'ultimi nelle more di una effettiva stabilizzazione».

In particolare, spiega il segretario generale territoriale del sindacato Confintesa, Mimmo Gianturco, «sembrerebbe che la Sacal voglia rinnovare i contratti ai lavoratori assunti a tempo determinato tramite l'agenzia interinale Tempor. Senza nulla togliere ai suddetti lavoratori, ai quali anzi va la nostra piena solidarietà per la situazione di precarietà in cui versano – sottolinea - riteniamo che una decisione del genere, oltre a violare palesemente il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ossia Trasporto Aereo, sia una vera e propria ingiustizia nei confronti dei lavoratori stagionali che da diversi anni, svolgono le proprie mansioni per Sacal SPA e Sacal GH. Lavoratori che hanno esercitato il diritto di precedenza e, tra le altre cose, hanno da tempo maturato il diritto alla stabilizzazione».



«Riteniamo - continua il sindacalista - che Sacal debba invece contrattualizzare i lavoratori stagionali, selezionarli attraverso anzianità di servizio e, contestualmente, attivare la procedura di stabilizzazione. Diversamente - conclude Gianturco - siamo pronti a tutelare i nostri iscritti con tutte le forme sindacalmente previste e nelle Sedi più opportune».