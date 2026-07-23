«Esprimo le mie più vive congratulazioni e la mia sincera soddisfazione per la nomina di Angelo Ferraro quale componente del consiglio di amministrazione della Sacal, la società che gestisce il sistema aeroportuale calabrese». A dichiararlo Giuseppe (Pino) Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati Calabria.

«Si tratta di una scelta di assoluto valore, che premia un imprenditore stimato, una persona di grandi qualità umane e professionali, capace di coniugare competenza, esperienza manageriale, conoscenza del territorio e visione strategica. Sono certo – continua – che Angelo saprà mettere queste doti al servizio della crescita del sistema aeroportuale calabrese, contribuendo con determinazione, equilibrio e lungimiranza alle decisioni che accompagneranno una delle fasi più importanti dello sviluppo infrastrutturale della nostra regione».

«Desidero rivolgere un vivo plauso al sindaco Mario Murone, che ha individuato in Ferraro una figura autorevole e qualificata, capace di rappresentare al meglio la città all'interno di un organismo così strategico. È una scelta che valorizza le migliori energie del territorio e che restituisce a Lamezia Terme un ruolo centrale nei processi decisionali che riguardano il futuro del principale hub aeroportuale della Calabria».

«Sono convinto – aggiunge Galati – che Angelo saprà essere determinante nelle scelte future, mettendo a disposizione la propria esperienza imprenditoriale, il profondo legame con il territorio e una visione moderna dello sviluppo. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto non solo per Lamezia Terme, ma per l'intera Calabria».

«La nuova governance guidata della Sacal, guidata dal nuovo presidente Luciano Vigna, persona di grande esperienza e competenza – prosegue –, è chiamata ad affrontare sfide decisive: consolidare i risultati raggiunti, programmare nuovi investimenti, rafforzare i collegamenti nazionali e internazionali e accompagnare il percorso di crescita avviato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha saputo imprimere una svolta concreta al sistema dei trasporti e delle infrastrutture calabresi».

«Al presidente della Sacal, all'amministratore delegato, ad Angelo Ferraro e a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione – conclude Galati – rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno interpretare con responsabilità e spirito di servizio un ruolo fondamentale per il futuro economico, turistico e infrastrutturale della nostra regione».