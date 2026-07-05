Partono oggi anche in Calabria i saldi estivi 2026, uno degli appuntamenti più attesi da consumatori e commercianti. Per sessanta giorni negozi, boutique e centri commerciali applicheranno sconti sulle collezioni della stagione primavera-estate, con l'obiettivo di attirare clienti e dare impulso alle vendite in un momento cruciale dell'anno.

Secondo le elaborazioni del Centro Studi SDI Confcommercio Calabria, saranno oltre 300mila le famiglie calabresi che approfitteranno delle promozioni di fine stagione, pari a circa il 40% del totale regionale. Il volume complessivo della spesa è stimato tra i 58 e i 65 milioni di euro, con una spesa media di circa 195 euro per famiglia e 88 euro per singolo consumatore.

In questo scenario il territorio reggino si conferma uno dei principali motori del commercio regionale. Le previsioni di Confcommercio indicano infatti che la provincia di Reggio Calabria assorbirà il 28% della spesa complessiva prevista in Calabria, seconda soltanto a Cosenza. Un dato che, tradotto in termini economici, significa un giro d'affari potenziale compreso tra 16 e 18 milioni di euro.

A sostenere le vendite sarà anche il turismo. L'avvio dei saldi coincide infatti con l'ingresso nel vivo della stagione estiva e con l'aumento delle presenze lungo le coste della provincia, dalla Costa Viola alla Riviera dei Gelsomini. Secondo le stime di Confcommercio, proprio le località turistiche potrebbero registrare incrementi delle vendite compresi tra il 10 e il 20% rispetto ai periodi ordinari, grazie all'afflusso di visitatori italiani e stranieri.

La maggior parte degli acquisti continuerà a essere effettuata nei negozi fisici. Oltre il 65% delle vendite, infatti, passerà ancora dalle attività commerciali tradizionali, confermando il ruolo centrale del commercio di prossimità nonostante la crescita costante degli acquisti online.

Ad attirare maggiormente i consumatori saranno soprattutto abbigliamento e calzature, che rappresentano oltre la metà della spesa complessiva prevista durante i saldi. Seguono accessori, articoli sportivi e prodotti dedicati al tempo libero e alle vacanze.

Per i commercianti reggini l'obiettivo è trasformare la stagione degli sconti in un'occasione di rilancio, sfruttando il doppio effetto generato dall'arrivo dei turisti e dalla tradizionale corsa agli acquisti estivi. Una sfida importante per un settore che continua a rappresentare uno degli elementi fondamentali dell'economia del territorio.

Restano valide anche le principali regole a tutela dei consumatori: obbligo di indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale, possibilità di pagare con strumenti elettronici e garanzie previste dal Codice del Consumo in caso di prodotti difettosi. Una cornice che accompagnerà i calabresi fino alla conclusione della stagione dei saldi, prevista nei primi giorni di settembre.