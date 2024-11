Un gruppo di lavoratori del porto di Gioia Tauro (Rc) ha aspettato a Palmi (Rc) il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per manifestargli il loro disagio legato alle prospettive dello scalo. I manifestanti sperano di poter incontrare il ministro e vicepremier. Salvini è in Calabria dove in mattinata parteciperà alla cerimonia di consegna alla Polizia di alcuni immobili confiscati alla 'ndrangheta, destinati a ospitare un commissariato. Successivamente, nella vicina San Ferdinando, visiterà l'insediamento destinato ai migranti della piana di Gioia Tauro. Infine, a Scilla, sull'autostrada A2, parteciperà a una cerimonia in memoria degli appuntati scelti dei Carabinieri Fava e Garofalo, assassinati dalla 'ndrangheta.